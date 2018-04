Trije Friezen binne kommende woansdei aktyf yn de arbitraazje fan de topwedstriid yn de Champions League tusken FC Barcelona en AS Roma. Mario Diks en Hessel Steegstra binne troch it fuotbalbûn oanwiisd as assistint-skiedsrjochter, Jan de Vries is de fjirde official. Danny Makkelie is oanwiisd as skiedsrjochter fan de earste wedstriid yn de kwartfinale.

De wedstriid wurdt spile yn it stadion Camp Nou yn Barcelona.