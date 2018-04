Fryske fersoarger is wiis mei de nije oanwinst yn Wildlands

Yn bistetún Wildlands yn Emmen is sneintenacht in oaljefant berne. It kealtsje weaget 100 kilo en hat de namme Mauk krigen. It is de earste berte yn de 'Olifantenvallei' fan it nije park. It nijs hat ek in Frysk tintsje: haad bistefersoarging yn Wildlands is Wybo Walstra fan Surhústerfean. De berte is neffens him goed gien, it wie it fiifde kealtsje fan de mem. Der wie wol kameratafersjoch yn it hok fan de mem, mar de fersoargers seagen it mantsje moandeitemoarn betiid pas. De mem waard sels 26 jier lyn as earste oaljefant yn Emmen berne.

By Wildlands binne se bliid mei de útwreiding. De keppel telt no 9 oaljefanten, mar wie yn it ferline grutter. It park wol de groep wer útwreidzje, no't de oaljefanten yn har eigen hoeke in soad romte ha.