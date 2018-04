De plysje yn Ljouwert hie it sneintenacht drok mei balstjurrige stappers. Op it Ruterskertier binne twa manlju oanhâlden. Dy wiene belutsen by in fjochterij en misledigen de plysje. De 44-jierrige man fan It Hearrenfean en in 22-jierrige Snitser binne meinaam nei it plysjeburo.

In 39-jierrige Ljouwerter is oanhâlden yn in hoarekagelegenheid op it Ruterskertier. De man hie in hoarekaferbod foar dit plak. Dat is útwreide nei in hoarekaferbod yn de hiele stêd.