De brânwacht fan De Gordyk krige sneintemoarn betiid in melding fan in autobrân op de Nijewei. Doe't se dêr oankamen, die bliken dat de auto yn in greide stie. Troch noch ûnbekende oarsaak wie de auto fan de dyk rekke en oer de kop slein. De bestjoerder wie útnaaid. It die bliken dat de eigener syn wein útliend hie oan de bestjoerder.