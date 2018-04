Wês wach: it is 1 april

It is net allinne earste peaskedei dizze snein, mar ek nochris 1 april. De dei om in oar foar de gek te hâlden. Dus wês wach.

Mata Hari?

It Fries Museum melde in foto te hawwen dêr't Winston Churchill mei Mata Hari op stiet. Se soenen in persoanlike bân hân hawwe. De foto út 1906 soe fan in anonime skinker komme. Tsja...

Bûtergeil?

Tresoar krige in nije oanwinst fan in anonime samler: in kolleksje fan Frysk pornografysk materiaal mei dêrby acht jiergongen fan it tydskrift 'Bûtergeil', út 1955 oant 1962. Tsja...

Hein Kuiken?

Yn Harns wienen de ferkiezingsbuorden fan Hein Kuiken (PvdA) sa populêr dat, benammen froulike, kiezers oanjoegen dat se graach in poster ha woenen. De 15 buorden koenen snein ophelle wurde. Tsja...

Sop?

Op De Jouwer soe soprestaurant Mate'ndSoup de doarren iepenje op it plak dêr't no it bedriuw MediaSoep sit. Der kamen fuort al reservearringen foar it restaurant binnen. Spitich, mar dit wie dus ek in 1 aprilgrap, fan MediaSoep sels. Tsja...

Primeur voor vliegbasis Leeuwarden. Rechtstreeks van de tekentafel: onze eerste F-16 met zonnepanelen! Vandaag nog aan de stekker, morgen in de lucht. Hopelijk schijnt de zon! pic.twitter.com/Rae67OgPWq — Vliegbasis Leeuwarden (@VlbLeeuwarden) April 1, 2018

F-16 mei sinnepaniel?

De Ljouwerter fleanbasis hat in primeur: in F-16 mei sinnepanielen. Hjoed noch oan de stekker en moarn yn de loft. Tsja...

Strie?

By de webshop Datona yn Haulerwyk fûnen se dat ynpakmaterialen folle miljieubewuster koenen. Tenei gjin plastic of karton mear yn de pakketsjes, mar strie. It jout wol wat rotsoai, mar it is wol biologysk ôfbrekber. Tsja...

Fluitsje?

De NS kaam mei it nijs dat se kursussen 'manueel fluiten' foar alle kondukteurs organisearje. Stikkene of ferlerne fluitsjes soenen fan earste peaskedei nammentlik net mear ferfongen wurde. Dan moatte kondukteurs dus op har fingers fluitsje kinne. Tsja...

Stress?

En comedian Jochem Myjer sil kolleezje jaan oan de Universiteit Leiden. Yn it fak 'Geen paniek - Stressvrij door je studententijd' helpt er studinten om har drokke bestean te relativearjen. Tsja...

Python?

De Efteling hat de Python geskikt makke foar jonge bern, poppen sels. It pretpark soe der alles oan dien hawwe, sadat de lytskes tenei ek feilich yn de achtbaan kinne. Tsja...

Soundboard?

En dan noch it soundboard fan Omrop Fryslân. Wie dat no ek in 1 aprilgrap of net? Nee, dus. In soundboard is in soarte fan paniel mei allegearre knopkes. Ast op ien fan die knopkes drukst, dan spilet der in muzykje of in audiofragmint. Yn de Omrop-app is it soundboard te finen mei allegearre Fryske útspraken, lykas dy fan kroechbaas Jolke. Tsja...