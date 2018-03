Sneontejûn is op de A6 yn de rjochting fan De Jouwer, by de ôfslach nei Sint-Nyk, in auto oer de kop slein. De bestjoerder fan de auto is troch ambulânsepersoniel neisjoen. It is noch net dúdlik hoe't it mei dizze persoan is.

Troch it ûngelok rûn ferkear tusken De Lemmer en De Jouwer fertraging op. De sneldyk wie troch Rykswettersteat tydlik ôfsletten, mar is letter op de jûn wer iepen gien.