By in rûzje yn de buert fan it Cambuurstadion yn Ljouwert is sneontemoarn in man ferwûne rekke oan de fingers, omdat er mei in swurd rekke waard. Neffens in wurdfierder fan de plysje soe it gean om in rûzje yn de relasjonele sfear. De man dy't mei it swurd swaaide, is in Ljouwerter fan 28 jier. Dy stie foar syn eigen hûs, oan de Insulindestrjitte.

It slachtoffer, in 23-jierrige Ljouwerter, is mei de ambulânse nei it sikehûs ta brocht. De plysje hat it swurd yn beslach naam.

Vanochtend is een 28-jarige man uit Leeuwarden aangehouden bij zijn woning #Insulindestraat. Tijdens een ruzie verwondde hij een nog onbekende man met een zwaard. Aanleiding ligt in de relationele sfeer. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn hand. Onderzoek loopt. — Politie Fryslân (@polfryslan) March 31, 2018