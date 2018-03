Froulju SC Hearrenfean hâlde punt oer oan duel mei Ajax

De froulju fan Sportklup Hearrenfean hawwe freedtejûn in punt oerhâlden oan it duel mei Ajax. Op Sportpark Skoatterwâld bleau it úteinlik by 2-2 lyk. Al yn de njoggende minút foel it earste doelpunt. Van den Bighelaar sette de Amsterdammers op in 0-1 foarsprong.

Likense hichte

Krekt foar it skoft kamen de Feanfroulju op likense hichte; Fenna Kalma skeat de 1-1 binnen. Yn de twadde helte kaam Sportklup Hearrenfean betiid op foarsprong. Tiny Hoekstra makke yn de 52ste minút de 2-1.

In kertier foar tiid skoarde Linda Bakker foar Ajax de lykmakker: 2-2. Yn dy tuskenstân kaam gjin feroaring mear, hoewol't Ajax yn de slotfaze noch wol in soad kânsen krige.