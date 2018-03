Boargemaster Van de Nadort nimt stelling tsjin populisme

Boargemaster André van de Nadort fan de gemeente Weststellingwerf hat tongersdei by de ynstallaasje fan de nije gemeenteried stelling naam tsjin populisme. "Niemand heeft de waarheid in pacht en het is gevaarlijk als iemand pretendeert dat wel te hebben. Ze schelden op de ander, maken die belachelijk en doen het voorkomen of zij de volkswil kennen. Dat is bedrog", sa sei Van de Nadort.

Neffens de boargemaster ferklaaie populisten harren eigen gelyk as it gelyk fan elkenien: "Als ze hun zin niet krijgen, deugt het systeem niet. Dan is de volksvertegenwoordiging ineens een 'nepparlement' en worden rechtspraak en media verdacht gemaakt als vijanden van het volk."

Van de Nadort hâlde de nije ried foar, dat demokrasy net betsjut dat elkenien gelyk tinkt, mar dat elkenien gelyk is foar de wet. Demokrasy freget om dêr ferantwurde mei om te gean. "Rekening houden met elkaar in het besef dat je nooit volledig je zin krijgt. Democratie als spiegel van onze verscheidenheid is ook een vorm van beschaving", sei de boargemaster.

"Het sluiten van een compromis is geen nederlaag, maar getuigt van het nemen van verantwoordelijkheid. Van tijd tot tijd moet u het met elkaar oneens zijn, er moet uiteindelijk iets te kiezen zijn." Neffens de boargemaster is it saak om as politisy de achtergrûnen fan in kompromis út te lizzen. "Niet alleen in verkiezingstijd, maar permanent."