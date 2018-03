COA slút meardere azc's

It Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) slút lanlik meardere azc's wêrûnder nei alle gedachten ek dy yn Balk. Tongersdei yn de neimiddei wurdt de offisjele meidieling hjiroer ferwachte. It personiel krijt it earst te hearren.

Der binne folle minder opfangplakken nedich omdat der harren minder minsken melde mei in asyloanfraach. Dat betsjut lanlik in ynkrimping fan 31.000 nei 27.000 opfangplakken. En dat hat ek gefolgen foar it personiel. It azc yn Balk is it lêste asylsikerssintrum dat der yn Fryslân by kaam is. Yn septimber 2016 binne de earste bewenners dêr oankaam.