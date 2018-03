Wurkstraf om wytplantaazje Twizelerheide

In man fan 29 jier út Twizelerheide moat 60 oeren ferplicht oan it wurk, omdat hy in wytplantaazje yn syn sliepkeamer hie. De kwekerij waard by tafal fûn troch de plysje. Dat wie op 22 septimber ferline jier, yn in appartemintekompleks oan de Popels yn Twizelerheide. Se wiene dêr doe foar wat oars, mar doe't de fertochte de doarp iepen die, rûkten de aginten in sterke wytlucht.

It die bliken dat de man 54 wytplanten hie. De man sei woansdei tsjin de rjochter dat hy jildproblemen hie en wat ekstra jild fertsjinje woe. Hy hie ferline jier syn fakânsjejild brûkt om de materialen foar de wytplantaazje oan te skaffen. De man is nei de fynst fan de plantaazje syn hûs útsetten. De offisier fan justysje tinkt dat de man rom fiiftûzen euro oan de plantaazje fertsjinne hie, mar dêr gong de rjochter net yn mei.