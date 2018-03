Opnij ferlies froulju Drachtster Boys op EK sealfuotbal

De sealfuobalfroulju fan de Drachtster Boys hawwe tiisdeitejûn opnij ferlern yn harren twadde wedstriid yn it Twadde Europeeske Frouljussealfuotbalkampioenskip. Nei it ferlies fan moandei tsjin Olimpus Roma Italië, moasten de Friezinne it tiisdei opnimme tsjin SL Benfica. It waard 6-1 foar de froulju út Portugal.

Nei in flitsende start pakte SL Benfica al nei in minút foarsprong: 1-0. Noch gjin tsien minuten letter rêde Reitsma knap, nadat de bal mei de hakke op de peal skeat. Spitigernôch foar de Drachtster Boys foel in oanfal letter dochs it twadde doelpunt foar de Portugezen: 2-0. Dy skoare hâlde stân oant de rêst, troch wichtige rêdingen fan keepster Reitsma. Nei de rêst wie it wer in flitsende start dêr't Meijer fan de Drachtster Boys wat werom dwaan koene. Mar dat waard beäntwurde mei in doelpunt fan SL Benfica: 3-1. De wedstriid gie fierder yn in moaie striid dy't yn it foardiel fan de Portugezen útpakte. Sy wiene dochs wat 'te grut' foar de froulju út Drachten. SL Benfica wist noch trije kear te skoaren en brocht dêrmei de einstân op 6-1.

It ferlies fan tiisdei betsjut dat de Drachtster Boys tongersdei om 16:00 oere stride sille om it 5e en 6e plak. Ofhinklik fan de útslaggen yn de oare groep, sil dat wêze tsjin Ruslân of Oekraïne. De earste finalist is al bekend: C.D. Futsi Atlético Navalcarnero (Spanje). Sy hawwe beide wedstriden wûn. Woansdei sil de wedstriid tusken Olimpus Roma Italië en SL Benfica útmeitsje wa't de twadde finalist wurde sil.