Op Skylge is it earste ljipaai fûn. Steven Klijn seach it lizzen yn in stik lân flakby Formearum. De finer is yn it sintsje set, mei it bestjoer fan de Fûgelwacht fan Skylge derby. Der mei no net mear ljipaaisocht wurde yn it frije fjid fan Skylge.

Gistermiddag vond Steven Klijn het eerste kievitsei van #Terschelling. Steven vond het nestje vlakbij #Formerum. Er vond in aanwezigheid van het bestuur van Vogelwacht Terschelling een huldiging plaats. Gefeliciteerd Steven! Het vrije veld van Terschellling is daarmee gesloten. pic.twitter.com/pwLKHdw2wo — BFVW (@BFVW) March 27, 2018

Gerardus van Leeuwen hat it earste ljipaai fan de gemeente It Amelân fûn. Moandeitemiddei om healwei fiven hinne fûn er it aai oan de eastkant fan de Reewei yn Hollum. Van Leeuwen wurdt woansdeitemoarn huldige op it gemeentehûs.