Yn Reduzum is oan it begjin fan tiisdeitemiddei brân west yn it dak fan in pleats oan de Tsienzerbuorren. By de brân kaam in soad reek frij, omwenners krigen fan de brânwacht it advys om út dy reek te bliuwen. De bewenners koene sels út it gebou komme en hawwe help krigen fan Salvage by it ôfhanneljen fan de skea. De brânwacht wie mei grut materieel útrukt om it fjoer te bestriden.