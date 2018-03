De 71-jierrige Theo van der Leij út Damwâld hat moandeitemiddei yn syn wenplak it earste ljipaai fan Dantumadiel fûn. De fynst fan it earste aai betsjut ek dat it frije fjild fan Dantumadiel no sletten is, meldt de BFVW op Twitter.

Vanmiddag om 16.45 uur vond de 71 jarige Theo van der Leij uit Damwâld in zijn woonplaats het eerste ljipaai van de gemeente Dantumadiel. Wij feliciteren Theo van harte! Het frije fjild van Dantumadiel is vanaf heden gesloten. — BFVW (@BFVW) March 26, 2018