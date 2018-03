It stoflik omskot dat om de middeisoere hinne yn it wetter yn Harns oantroffen is, is fan in 41-jierrige man sûnder fêst wen- of ferbliuwplak. De plysje slút in misdriuw út en hat it ûndersyk ôfsletten. De man waard oantroffen yn de Noardeastersingel.

Onderzoek aangetroffen lichaam in water bij #Noordoostersingel #Harlingen afgerond. Het betreft een 41-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Een misdrijf is uitgesloten en het onderzoek is gesloten. — Politie Fryslân (@polfryslan) March 26, 2018