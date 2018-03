Earste ljipaai gemeente Hearrenfean twa kear fûn

Betizing yn de gemeente Hearrenfean oer de fynst fan it earste ljipaai. Sawol Matthijs van Nijen as Wietse Jan Dijkstra tochten dat sy it earste ljipaai fûn hiene. It die bliken dat it aai fan Van Nijen al op freed fûn waard, mar dat dit net goed melden waard by de fûgelwacht. Dêrtroch bleau it frije fjild gewoan iepen.

Dijkstra koe hjirtroch sneon ek in earste aai fine. Nei oerlis mei beide finers is besletten dat beide troch boargemaster Tjeerd van der Zwan huldige wurde sille. Dêrby wurdt fermeld dat Van Nijen it earste ljipaai fûn en Dijkstra it twadde.

Gisteravond bleek dat er rondom het eerste #kievitsei van de gemeente #Heerenveen veel verwarring bestond over wie de rechtmatige vinder was. Lees hier het hele verhaal. https://t.co/FRDopGtJeS pic.twitter.com/fQwst0Jie1 — BFVW (@BFVW) March 25, 2018

Achtkarspelen

Ek it earste ljipaai fan Achtkarspelen waard dit wykein fûn. Dit barde sneontemiddei yn in greide by De Harkema. De finer fan it aai is de 27-jierrige Remco Hamstra fan De Rottefalle. De âld-ynwenner fan De Harkema, dy't lid is fan de fûgelwacht Stynsgea-Surhuzum, fûn it aai sneon om in oere as seis yn de middei.