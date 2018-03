Yn de Haadklasse A hat VV Hearrenfean sneintemiddei in grutte nederlaach lijd tsjin Hollandia. De ploech út Hoorn wie mei 6-1 te sterk foar de Feansters. Han fan Dijk sette VV Hearrenfean yn de earste helte noch op foarsprong. Hollandia makke dy efterstân noch foar it skoft goed, sadat beide ploegen mei in 2-1 stân oan de tee giene. Nei it skoft rûn Hollandia út nei mar leafst 6-1.