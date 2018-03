Dea persoan oantroffen yn wetter Hartwerter Feart Boalsert

Helptsjinsten hawwe sneontejûn in lichem fûn yn it wetter fan de Hartwerter Feart yn Boalsert. Krekt nei tsien oere jûns krige de brânwacht in melding dat der in persoan yn it wetter bedarre wêze soe. Doe't de helptsjinsten op it plak oankamen, die bliken dat de persoan al ferstoarn wie. De omjouwing is ôfset en de plysje docht ûndersyk nei de identiteit en de tadracht fan it ferstjerren fan it slachtoffer.