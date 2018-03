Yn in wenning op It Heafek yn de Ljouwerter wyk Techum is sneontenacht in man om it libben kaam. De man pleegde ferset doe't de plysje tuskenbeide kaam by in ruuzje.

Tidens de oanhâlding waard de man ûnwel en ferstoar. Reanimaasje troch de plysje helle neat mear út. Wat der krekt bard is, is noch net dúdlik. Ek is noch net bekend hoefolle minksen yn de wenning

oanwêzich wienen. De ryksresjerzje docht ûndersyk nei de saak. De plysje kaam op de ruuzje ôf nei in telefoantsje fan buurtbewenners.