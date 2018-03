LIVE: Derop of derûnder foar iishockeyers UNIS Flyers

Foar de iishockeyers fan de UNIS Flyers is it sneon derop of derûnder yn de striid om de titel yn de BeNe-League, it kampioenskip fan Nederlân en België. De Flyers spylje sneontejûn om 20.00 oere op It Hearrenfean de fjirde wedstriid yn de play-offs tsjin Hijs Hokij út Den Haag. Hokij stiet mei 2-1 foar. It giet om de bêste fan fiif. Dus as de Flyers sneon winne, is der snein in fiifde wedstriid yn Den Haag nedich foar in beslissing. Wint Hokij, dan is dy ploech kampioen fan de BeNe-League.