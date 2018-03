Harkemase Boys ferliest op eigen fjild fan DVS'33

Op it eigen Sportpark De Bosk hat Harkemase Boys sneontemiddei yn de tredde difyzje ferlern fan DVS'33. It waard 0-1 foar de gasten út Ermelo.

DVS'33 kaam yn de iepeningsfaze op foarsprong troch in goal fan Gökhan Yasar. Nei 1-0 foar DVS'33, ûntsnapten de Boys yn it earste kertier noch in oantal kear oan in gruttere efterstân. Dêrnei kaam Harkemase Boys wat better yn de wedstriid en krige it in oantal kânsen. Betiid yn de twadde helte krige Berwout Beimers dé kâns op de lykmakker, mar skeat krekt oer. De Harkiten bleaune dêrnei sterk en krigen ferskate kânsen, mar kamen net ta skoaren.