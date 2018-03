De mûne fan Boerum, 'Windlust', is foar de twadde kear yn in fiif jier tiid iepene. Yn 2014 waard Windlust ek al iepene, neidat de mûne yn 2012 kompleet ôfbaarnd wie. In jier ferlyn waard de mûne út foarsoarch wer stilset. Dit kaam omdat de Rykstsjinst foar it kultureel erfguod warskôge dat it mooglik net feilich wêze soe.

No't alle technyk wer yn oarder is, kin de mûne wer draaie. Mar fansels wol mei in feestlike iepening.