Akkrum springt yn gat en wol yntocht Sinteklaas organisearje

Akkrum wol dit jier de lanlike yntocht fan Sinteklaas organisearje. Pleatslik Belang en ûndernimmers út it doarp fine dat de tradysje bestean bliuwe moat en wolle dêr graach oan meiwurkje, sa skriuwt foarsitter Hans Anker fan de stifting Akkrum/Nes Centraal oan omroporganisaasje NTR.

De NTR hat oan de belle lutsen by alle boargemasters yn Nederlân, omdat oant no ta noch net ien gemeente him melden hat om de lanlike yntocht te organisearjen. Nei alle gedachten skrikke gemeenten werom foar alle tastannen der omhinne, fanwege de swarte pitediskusje.

Akkrum wol dêr oer om de tafel mei de gemeente Hearrenfean. In doarp kin likegoed as in stêd soks organisearje, sizze se.