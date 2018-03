Grutte brân snobbersguodfabryk Royal Steensma yn Frjentsjer

By in brân is tongersdeitenacht it snobbersguodfabryk fan Royal Steensma ferlern gien. Helptsjinsten riden út foar in útslaande brân oan de Oostelijke Industrieweg yn Frjentsjer. De brân waard al gau opskaald nei in 'zeer grote brand'. By de brân rekke net ien ferwûne.

Royal Steensma bestiet al 175 jier en leveret grûnstoffen oan bakkerijen. Troch de ferbrâning fan sûker rûkt it yn de stêd nei karamel. Mjitploegen binne yn de stêd om te sjen of der skealike stoffen yn de loft binne, omdat der in soad reek frijkommen is.

Bluswetter wie der neffens de brânwacht genôch. It fabryk stie oan it Van Harinxmakanaal.