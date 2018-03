It earste ljipaai yn de skiednis fan de gemeente Waadhoeke is woansdei om 16:00 middeis fûn troch Kevin Jordi Hiemstra út Stiens. It giet om in twaake dat er flakby Bitgummole fûn. De fûgelwacht hat it aaike kontrolearre en goedkard. Kevin Jordi krijt tongersdeitemiddei op it gemeentehûs fan Waadhoeke yn Frjentsjer fyftjin euro finerslean en in sertifikaat fan boargemaster Hayo Apotheker. Ek krijt er in Sulveren Ljip.

Vanmiddag net voor 16.00 uur vond Kevin Jordi Hiemstra uit #Stiens (vogelwacht Jelsum e.o) vlakbij #Beetgumermolen het eerste kievitsei in de nieuwe gemeente #Waadhoeke. Het was zowaar een #twaake. Proficiat Kevin! Het frije fjild in gemeente Waadhoeke is daarmee gesloten. pic.twitter.com/67QdDkUlD3 — BFVW (@BFVW) March 21, 2018