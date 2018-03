Feanster tsiismakker Royal A-ware bout mozzarellafabryk

Tsiismakker Royal A-ware sil in twadde fabryk bouwe op It Hearrenfean, foar de produksje fan mozzarella. It bedriuw hat foar it nije fabryk 300 miljoen kilo ekstra molke nedich en is begûn mei in winningskampanje ûnder boeren yn it Noarden.

It mozzarellafabryk sil de earste wêze yn Nederlân. As alles neffens plan ferrint kin de earste peal begjin takom jier de grûn yn. De produksje soe dan yn 2020 los moatte. Tegearre mei it besteande fabryk komt der in kompleks dêr't jierliks 1,5 miljard kilo molke ferwurke wurdt.

It nije fabryk hat plak foar tachtich wurknimmers.