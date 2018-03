By it Escherakwadukt op de Drachtsterwei yn Ljouwert is tongersdeitemoarn in ûngelok bard. Hjirtroch is de dyk ôfsluten foar it ferkear. Allinnich de stêd yn is ien rydstrook iepen. Minsken dy't de stêd yn as út wolle kinne fia de Wâldwei omride. It gefolch hjirfan is dat it dêr no ek fêstrint.