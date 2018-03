Fersekerder Achmea skriuwt wer swarte sifers

Fersekerder Achmea hat yn 2017 in winst fan 217 miljoen euro makke. Dat betsjut dat it bedriuw wer swarte sifers skriuwt, nei't se in jier earder noch in ferlies draaiden. Dit waard doe benammen feroarsake troch hagelskea en útsûnderlike tsjinfallers. De kosten fan de fersekerder binne yn de ôfrûne jierren mei 117 miljoen euro omleech brocht. Dêrnjonken koene de ynkomsten foar soarch- en skeafersekeringen omheech helle wurde.

Neffens Willem van Duin binne yn de ôfrûne jierren wichtige ferbetteringen trochfierd by Achmea. Neffens him leit it konsern foar op it skema foar in plande kostereduksje. Fierder wol Van Duin fêsthâlde oan de doelen dy't earder al troch it konsern delset binne. Hjirby wol Achmea yn 2020 in operasjoneel resultaat fan 450 miljoen euro meitsje.