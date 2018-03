PVV pakt ien sit yn ried Achtkarspelen

De PVV hat yn de gemeente Achtkarspelen in histoaryske sit pakt. It is de earste sit foar de PVV yn in gemeenteried yn Fryslân. It CDA is de grutste partij wurden yn Achtkarspelen mei seis sitten (+1). De FNP ferlear twa sitten en komt no út op fjouwer sitten, de ChristenUnie en GemeenteBelangen krije beiden trije sitten. De PvdA komt út op twa sitten (-1). De VVD ferdwynt út de ried.

Achtkarspelen is de iennige gemeente yn Fryslân dêr't de PVV meidie oan de gemeenteriedsferkiezingen.

