Michel Mulder en Karolina Erbanova winne Sulveren Bal

De Sulveren Bal is dit jier wûn troch Michel Mulder en Karolina Erbanova. De sprint oer hûndert meter yn de Alvestêdehal yn Ljouwert is de lêste trije jier de ôfsluter fan it reedrydseizoen. Trije riders tagelyk yn de baan stride om de titel. De finale by de manlju gie tusken Jesper Hospes fan It Hearrenfean en de bruorren Ronald en Michel Mulder. Ronald Mulder waard twadde, Hospes tredde.

By de froulju stiene Erbanova, Floor van den Brandt en Femke Beuling yn de finale. Efter Erbanova waard Van den Brandt twadde en Beuling, dy't rydt foar it Gewest Fryslân, waard tredde. Ferline jier wiene Dai Dai Ntab en Floor van den Brandt de winners.