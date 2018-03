Symen Abe Hoekstra hat woansdeitemoarn om 11.00 oere it earste ljipaai fan de gemeente Opsterlân fûn. De 48-jierrige ynwenner fan Koarnjum trof it aai oan by de Riperwâlden yn De Tynje. Boargemaster Ellen van Selm rikt woansdeitejûn de oarkonde en it finerslean út oan Hoekstra. Dat docht se op de ferkiezingsjûn yn de gemeente.

Vanochtend vond Symen Hoekstra het eerste #ljipaai van de gemeente #Opsterland. Hij vond het ei nabij De Tijnje. Symen woont in Koarnjum en is lid van de vogelwacht Jelsum e.o. Gefeliciteerd Symen! Het frije fjlid van de gemeente Opsterland is daarmee gesloten. pic.twitter.com/A5l5jXue6l — BFVW (@BFVW) March 21, 2018

Yn trije oare gemeenten binne tiisdei ek earste ljipaaien fûn: De Fryske Marren, Weststellingwerf en Kollumerlân.