In auto dy't yn de Couperinstrjitte yn Ljouwert parkeard stie, hat yn de nacht fan tiisdei op woansdei grutte skea oprûn troch in fjoerwurkbom. Efkes nei healwei fiiven waard in rút fan de auto stikken makke, wêrnei't de fjoerwurkbom yn de auto smiten waard. In doar fan de auto rekke dêrtroch ûntset en it interieur fernield. De plysje is op syk nei tsjûgen.