Op de Ljouwerterstrjitwei op It Hearrenfean hat woansdei oan de ein fan de moarn in slim ûngelok west. Neffens de earste berjochten fan de plysje giet it om in botsing tusken in auto en in fytser. By it ûngelok is ien persoan ferwûne rekke, dy is oerbrocht nei it sikehûs.

Bij het ongeval op de #Leeuwarderstraatweg in #Heerenveen gaat het om 1 slachtoffer. Deze is overgebracht naar het ziekenhuis. We doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. — Politie Fryslân (@polfryslan) March 21, 2018