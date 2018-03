It fakbûn FNV yn Noard-Nederlân ropt syn leden op foar trije demonstraasjes tsjin it yndeksearjen fan de pensjoenen en it ferheegjen fan de AOW-leeftiid. De demonstraasjes binne op 27 maart op It Hearrenfean, yn Grins en Emmen. It fakbûn hat it oer it feroarjen fan de regels ûnder de wedstriid. De demonstraasjes binne jûns om healwei achten.