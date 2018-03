BLOG: in dei op it stimburo yn Feanwâlden

Hjoed, woansdei 21 maart, mei in grut part fan de Friezen stimme foar de gemeenteried en alle Friezen foar it referindum. De frijwilligers op de stimburo's binne fan moarns betiid oant jûns let yn it spier om de ferkiezingen yn goede banen te lieden. Hjoed folgje wy ien fan dy frijwilligers: foarsitter Jaap van der Laan yn it stimburo fan Feanwâlden yn doarpshûs 'De Mienskip'.

11.13 oere: Boargemaster Agricola (rjochts) hat krek persoanlik oranjekoeke del brocht, myn kompaan Gerrit van der Duijn (links) hat it wettertoskjend yn ûntfangst nommen. It is in lyts gebaar, mar wurdt oe sa wurdearre troch de frijwilligers. Troch de drokte, sa krek foar iten, sille wy it yn de middei smeitsje litte.

10.47 oere: Op it stuit hawwe sa'n 150 minsken harren stim útbrocht by it stimburo 'De Mienskip' yn Feanwâlden. Nei de kofje is it in drok momint. Sa komt it der net fan om it boek te lêzen. Ien frou hie allinnich in stimpas ûntfongen foar it referindum. Har stimpas foar de gemeenteriedferkiezing ûntbruts. Dan moat der eat net goed gongen wêze by it ynpakken fan 'e slúf.

9:37 oere: Op rêstige mominten lês ik it boek 'Morgen, een liefde' fan Bas Steman. It ferhaal giet oer in parasjutist, dy 't yn de Twadde Wrâldoarloch fjochtet foar de frijheid. In moaie keppeling nei de dei fan hjoed, dêr't minsken harren stim frij útbringe kinne. Ik bin no op side 267. Tusken it boek lêzen troch hawwe wy op rêstige mominten in praatsje en harkje wy nei Omrop Fryslân.