Stimburo yn Hurdegaryp ferpleatst troch norofirus

It stimburo by wensoarchsintrum Bennema State yn Hurdegaryp is ferpleatst yn ferbân mei in útbraak fan it norofirus. De gemeente Tytsjerksteradiel en de GGD ha dêrom besletten it stimburo te ferpleatsen nei it multyfunksjonele sintrum It Maskelyn oan de Easter Omwei 5. Hjir kin ek al stimd wurde, mar de kapasiteit dêr wurdt útwreide. Foar de bewenners fan Bennema State wurdt in oplossing socht, sadat dy ek stimme kinne.