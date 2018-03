UPDATE: Earste ljipaaien fûn yn trije Fryske gemeenten

Yn trije gemeenten binne tiisdei wer earste ljipaaien fûn. Yn de gemeente De Fryske Marren hat Klaas Jager it earste aai fûn yn Nijehaske. Rommert Dijkstra fûn it earste aai fan Weststellingwerf by Spangea. Enno van der Kooi út Twizelerheide fûn by Aldwâld it earste ljipaai fan de gemeente Kollumerlân.

Vanochtend wet het eerste kievitsei ei van de gemeente West-Stellingwerf gevonden door Rommert Dijkstra uit Langelille. Op een maisperceel van boer van Veen nabij Spanga vond Rommert het ei om 11.40 uur. Gefeliciteerd Rommert! Het vrije veld van deze gemeente is gesloten. pic.twitter.com/AGMIuLOBCh — BFVW (@BFVW) March 20, 2018

De aaien binne kontrolearre en de finers sille ynkoarten ûntfongen wurde troch de boargemasters fan de trije gemeenten, yn De Fryske Marren troch boargemaster Veenstra, yn Kollumerlân troch boargemaster Bilker en yn Weststellingwerf troch boargemaster Van de Nadort. Ferline jier wie boargemaster Van Klaveren fan Weststellingwerf de iennichste boargemaster, dy't der net oan meiwurkje woe.

Klaas Jager van vogelwacht #Oudehaske vond vanmiddag om 13.08 uur het eerste Ljipaai van de gemeente #De Fryske Marren. Een felicitatie voor deze rasaaisiker is op zijn plaats.Het frije fjild van deze gemeente is gesloten. — BFVW (@BFVW) March 20, 2018

Yn Fryslân is no yn trije gemeenten it earste aai fûn. Sawol it earste aai yn Fryslân as it earste aai yn de gemeente waarden fûn yn de gemeente Sudwest Fryslân, beide yn It Heidenskip.