Earste ljipaaien fûn yn De Fryske Marren en Weststellingwerf

Yn twa gemeenten binne tiisdei wer earste ljipaaien fûn. Yn de gemeente De Fryske Marren hat Klaas Jager it earste aai fûn yn Nijehaske. Rommert Dijkstra fûn it earste aai fan Weststellingwerf oan de Lindedyk yn Wolvegea.

Beide aaien binne kontrolearre en de finers sille ynkoarten ûntfongen wurde troch de boargemasters fan beide gemeenten, yn De Fryske Marren troch boargemaster Veenstra en yn Weststellingwerf troch boargemaster Van de Nadort. Ferline jier wie boargemaster Van Klaveren fan Weststellingwerf de iennichste boargemaster, dy't der net oan meiwurkje woe.

Yn Fryslân is no yn trije gemeenten it earste aai fûn. Sawol it earste aai yn Fryslân as it earste aai yn de gemeente waarden fûn yn de gemeente Sudwest Fryslân, beide yn It Heidenskip.