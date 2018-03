In soad reek tiisdeitemiddei by in brân yn in kraan op it terrein fan Spaansen oan de Lange Lijnbaan yn Harns. De brân ûntstie troch noch ûnbekende oarsaak. Der is net ien ferwûne rekke. De brânwacht is mei meardere weinen útriden om it fjoer te bestriden.

Kraan in de brand bij firma Spaansen in Harlingen #nietbest pic.twitter.com/9JYOxI5FcY — Koen (@KoenLont) March 20, 2018