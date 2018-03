Makkumer froulju wurkje oan kleurde Esschertekkens

Der wurdt hurd wurke oan de Esschertekkens foar Kulturele Haadstêd 2018. Ek yn Makkum komt it iene kleed nei it oare op tafel. Al twa jier komt in groep froulju ien kear yn 'e moanne byinoar yn de biblioteek fan Makkum om te wurkjen oan de kleurde tekkens. Harren doel: it Guiness World Book of Records helje. Der moat noch aardich wat haakt wurde, mar yn Makkum gean se derfoar.

De tekkens binne fan tiisdeitemiddei ôf te bewûnderjen yn de biblioteek fan Makkum. Yn april komme ek tekkens yn de etalaazjes fan winkels yn Ljouwert te hingjen. Doel is om tsientûzen tekkens te haken.