Ynventarisaasje fan koetshuzen yn Fryslân

De Boerderijenstichting Friesland ynventarisearret hoefolle koetshuzen oft der noch yn Fryslân binne. Dat binne bygebouwen dêr't boeren eartiids de koets ynsetten. Dy bygebouwen reitsje hieltyd mear bûten byld en lizze der faak min hinne. Probleem is dat in pleats wol monumintaal wêze kin, mar in bygebou is dat faak net. Dêrtroch is der gjin mooglikheid om subsydzje te krijen foar restauraasje fan bygelyks in koetshûs.

Boer Terpstra fan Ealsum hat syn koetshûs wol restaurearje litten. Hy stipet it idee fan de Boerderijenstichting, dat der in regeling komme moat om dizze koetshuzen te behâlden foar de takomst.