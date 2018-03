Holstmeer makket yndruk: 'Teater kin finzenen helpe'

ChristenUnie keamerlid Stieneke van der Graaf sjocht in wichtige rol foar teäter by yn it begelieden fan finzenen nei in bestean bûten de finzenis. Sy freget dêr dit jier omtinken foar by minister Sander Dekker fan Rechtsbescherming. Ynspiraasje dêrfoar is it teäterstik Holstmeer dat op trije lokaasjes yn Ljouwert spile wurdt wêr ûnder ek finzenis de Marwei. Finzenen spylje der ek yn mei.

Stieneke van der Graaf hat it stik sjoend en wie ûnder de yndruk. By it meitsjen fan teäter moatte je je bleat jaan en iepen stelle, sa seach sy. Dat is suver it tsjinoerstelde fan wat der yn de finzenis gebeurd, mar wol nedich om wer yn de mienskip mei dwaan te kinnen sûnder dat sy de ferkearde dingen dogge.