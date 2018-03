Rom 300.000 euro ophelle by Hollandse 100

By de Hollandse 100, in goeie doelenaksje dy't sneintemiddei hâlden waard op it Hearrenfean, is 309.438 euro ophelle. Dat jild giet nei de stifting Lymph&Co, dy't ûndersyk docht nei lympheklierkanker.

De stifting is oprjochten troch Bernard van Oranje, dy't ek sels meidocht. Ek syn mem, Prinses Margriet, wie der snein by. Nei tsjien kilometer op it iis fan Thialf fytsten de dielnimmers op syn meast noch 90 kilometer. Under de dielnimmers wie ek Patrick Kluivert. Hy en syn frou Rossana binne ambassadeurs fan de stifting.

Ferline jier waard der 400.00 euro ophelle mei itselde evenemint, mar dan yn Biddinghuizen.