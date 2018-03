UPDATE: Sjinkie Knegt pakt brûns op 1000 meter

By it wrâldkampioenskip shorttrack yn it Kanadeeske Montreal hat Sjinkie Knegt in brûnzen medalje op de 1000 meter wûn.

Yn de finale begûn Knegt fan it lêste plak ôf. Doe't de Kanadees Girard ûnderút gie, koe hy opskowe nei foar, mar mear as brûns siet er net yn.

Knegt hie yn syn kwartfinale noch alle muoite. De Kanadezen Girard en en Hamelin kamen foar de Bantegeaster oer de streep, mar dy mocht op basis fan syn rappe tiid dochs nei de heale finale. Yn die heale finale besocht Knegt út alle macht om by de beste twa te kommen, mar dat slagge net. Mar om't de Bantegaster hindere waard, sette de sjuery him dochs troch nei de finale.

Itzhak de Laat út Ljouwert gie yn syn kwartfinale spitigernôch ûnderút.

Olympysk kampioen Suzanne Schulting pleatste har net foar de heale finale op de 1000 meter. Yn har kwartfinale waard se bestraft mei in penalty.

Sawol de manljusploech as de frouljusploech ride sneintejûn noch de finale fan de ôflossing.