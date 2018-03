Troch de hurde wyn is sneintemiddei in file ûntstean op de A6 by de Jouwer. Troch de wurksumheden by de rotonde fan de Jouwer lizze der in soad sânbulten by de dyk del. Dat sân waard troch de hurde wyn de dyk opblaast. Der moast ien rydstrook ôfset wurde om't er tefolle sân lei. Dêrtroch ûntstie in file út de rjochting fan Lemmer wei. Rykswettersteat hat in part fan de dyk ôfsletten sa't in feechwein it sân fuorthelje kin.