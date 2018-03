Bieb yn Beetstersweach krijt nije formule

De biblioteek yn Beetstersweach krijt in nije formule. De bieb is tenei faker en langer iepen en der wurde ek kursussen, aktiviteiten en tsjinstferliening oanbean, lykas de biblioteken yn Oerterp en op De Gerdyk. Sa kinne minsken der daliks help krije by it ynboargerjen en by it learen lêzen en skriuwen. De gemeente Opsterlân stelt ekstra jild beskikber om ien en oar mooglik te meitsjen.