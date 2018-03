Yn Noardwâlde is sneintemiddei in frou ferwûne rekke by in botsing tusken twa auto's. Dat barde op de Jokweg. In âldere frou woe ôfslaan, mar har achterlizzer seach dat net en botste achterop de auto fan de frou. Dy is mei ûnbekende ferwûnings nei it sikehûs ta brocht.