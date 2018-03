Luitzen Dijkstra fan De Jouwer is sneontejûn keninklik ûnderskieden. De 60-jierrige Dijkstra waard beneamd ta lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau, om't er him mear as 27 jier ynset hat as frijwillige brânwacht yn de gemeente De Fryske Marren. Hy krige it lintsje opspjelde by syn offisjele ôfskied troch boargemaster Fred Veenstra.