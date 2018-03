Gytha te Nijenhuis lêst op 4 maaie gedicht foar op de Dam

De 17-jierrige Gytha te Nijenhuis út Surhústerfean hat sneon de finale wûn fan 'Dichter bij 4 mei'. Hjirtroch mei se op 4 maaie by de Nasjonale Betinking op de Dam yn Amsterdam har winnende gedicht foarlêze. Har gedicht wie it moaiste en bêste fan de tsien dy't de finale hellen.

'Dichter bij 4 mei' is in dichtwedstriid foar jongeren tusken de 14 en 19 jier. De finale wie yn De Kanselarij yn Ljouwert. De wedstriid wurdt elk jier holden yn de provinsje wêr't dat jier op 5 maaie de Nasjonale Fiering Befrijing plakfynt. Dit jier is dat yn Fryslân.

De 10-jierrige Naomi Maneka út Ljouwert mei dan har stik oer frijheid foarlêze. Sy wûn de '5 mei-kinderlezing'.

It gedicht fan Gytha:

Het liefst willen we vergeten

Deze stoffige doos op zolder laten staan

Dit litteken verbergen met kleding

Maar je kan het niet loslaten

Leegte, stilte

Maar toch luid

Veel woorden

Maar niet te omschrijven

Voor sommigen gegraveerd in geheugens

Bij anderen geleerd met het verstand

De gebeurtenissen van lange tijd geleden

Ze blijven voortbestaan in ons